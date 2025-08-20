Депутаты предложили ввести в российских школах специальный модуль по устной речи
Модуль, условно обозначенный как «Говорить по-русски красиво», предлагается ввести в рамках внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования. Отмечается, что он может включать в себя основы риторики, культуры устного высказывания, дебатов, логики аргументации, техники публичного выступления, ведения тематических споров, а также развитие критического мышления. Особое внимание планируют уделить формированию у детей устойчивой речевой культуры. Обращение депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Депутаты Госдумы Анна Скрозникова, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов предложили ввести в российских школах специальный модуль по устной речи. Об этом 20 августа сообщило РИА Новости.
Модуль, условно обозначенный как «Говорить по-русски красиво», предлагается ввести в рамках внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования.
Отмечается, что он может включать в себя основы риторики, культуры устного высказывания, дебатов, логики аргументации, техники публичного выступления, ведения тематических споров, а также развитие критического мышления.
Особое внимание планируют уделить формированию у детей устойчивой речевой культуры.
Обращение депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову.