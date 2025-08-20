Бастрыкин поручил возбудить дело после обращения жителей рязанского поселка

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей поселка Павловка Рязанской области о ненадлежащей коммунальной инфраструктуре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Отмечается, что на протяжении 30 лет из-за износа систем водоотведения и ненадлежащей работы очистных сооружений сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности.
В результате территории домов, дошкольных и образовательных учреждений затапливаются, что создает угрозу для здоровья населения.
Многочисленные обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли.
Бастрыкин дал указание руководителю СК по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования.