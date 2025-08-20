Археологи обнаружили в Рязани древнее кладбище
Работы проводятся около рязанского кремля на улице Новослободской. Площадь исследования — свыше тысячи квадратных метров. Исследования проводят в охранной зоне перед тем, как там начнется строительство частного дома. Археологи обнаружили на участке кладбище 16-17 века. В 18 веке на его месте велась интенсивная застройка. Как отметил научный сотрудник института археологии РАН, начальник раскопа Сергей Попугаев, качество найденных на раскопе предметов — кухонной утвари, игрушек, изделий из цветных металлов, печных изразцов, украшений говорит о высоком достатке проживавших там людей.
