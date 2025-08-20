9 сентября в Рязани пройдет эксклюзивный живой концерт при сиянии тысячи свечей

Оркестр MUSE 9 сентября даст в Рязани эксклюзивный живой концерт при сиянии тысячи свечей. Это будет не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать у публики невероятные впечатления. Все зрители отмечают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть.

В программе произведения от великой классики до мировых хитов: Вивальди, Бетховен, Адель, The Beatles.

В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением.

Почему нельзя пропустить это событие?

Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством.

Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов.

Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей.

Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура.

Скидку 20% на билеты можно получить по промокоду «ЛЮБОВЬ» до 24 августа. Количество билетов ограниченно, успейте забронировать хорошие места.

Музыкально-световое шоу MUSE: дата и время: 9 сентября 2025 года в 19:00;место: Муниципальный культурный центр, пр. Первомайский, 68

Билеты можно приобрести на сайте (гиперссылка https://museshow.ru/ryazan-09-09/?utm_source=news&utm_medium=ngsryazan&utm_campaign=9 09 )

Срок акции: с 20 агвуста до 24 августа 2025 года. Подробности на сайте https://museshow.ru/ryazan-09-09/?utm_source=news&utm_medium=ngsryazan&utm_campaign=9 09

Организатор: ИП Проскурин Леонид Игоревич. ОГРНИП: 321703100016936

Возрастное ограничение 6+.