Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
19°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.90 / 80.40 20/08 13:50
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
729
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 859
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 756
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 959
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
9 сентября в Рязани пройдет эксклюзивный живой концерт при сиянии тысячи свечей

Оркестр MUSE 9 сентября даст в Рязани эксклюзивный живой концерт при сиянии тысячи свечей. Это будет не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать у публики невероятные впечатления. Все зрители отмечают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть.

В программе произведения от великой классики до мировых хитов: Вивальди, Бетховен, Адель, The Beatles.

В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением.

Почему нельзя пропустить это событие?

  • Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством.

  • Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов.

  • Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей.

  • Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура.

Скидку 20% на билеты можно получить по промокоду «ЛЮБОВЬ» до 24 августа. Количество билетов ограниченно, успейте забронировать хорошие места.

Музыкально-световое шоу MUSE: дата и время: 9 сентября 2025 года в 19:00;место: Муниципальный культурный центр, пр. Первомайский, 68

Билеты можно приобрести на сайте (гиперссылка https://museshow.ru/ryazan-09-09/?utm_source=news&utm_medium=ngsryazan&utm_campaign=909)

Срок акции: с 20 агвуста до 24 августа 2025 года. Подробности на сайте https://museshow.ru/ryazan-09-09/?utm_source=news&utm_medium=ngsryazan&utm_campaign=909

Организатор: ИП Проскурин Леонид Игоревич. ОГРНИП: 321703100016936

Возрастное ограничение 6+.