51-летний рязанец чуть не убил жену
В полицию обратилась 64-летняя жительница деревни Хрущево Старожиловского района и сообщила, что дома супруг угрожает ее убить. На место немедленно выехал участковый уполномоченный полиции. Страж правопорядка утихомирил 51-летнего мужчину и доставил его в отдел полиции. Отмечается, что между супругами произошел конфликт. Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
