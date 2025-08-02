В РГАТУ завершилась IX смена Всероссийского лагеря-семинара студенческого актива «ИДЕЯ»

В конце июля в спортивно-оздоровительном лагере «Ласково» РГАТУ имени П. А. Костычева прошла IX смена Всероссийского лагеря-семинара студенческого актива «ИДЕЯ». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что гостей ждали семь дней насыщенной образовательной программы, тренингов и творческих дел, работы по подготовке и объединению начинающих активистов студенческого самоуправления, развитию лидерских качеств и навыков, популяризации студенческой активности и повышению ее престижа и создания платформы для межвузовского сотрудничества.

На мероприятие съехались более 70 студентов из разных вузов России — председатели студенческих советов вузов, руководители творческих объединений: Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, Брянского государственного аграрного университета, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина, Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина, Вятского государственного агротехнологического университета, Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, РГУ имени С. А. Есенина, РГАТУ имени П. А. Костычева и др.

Ключевым мероприятием IX смены Всероссийского лагеря-семинара студенческого актива стала панельная дискуссия с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрия Филиппова, временно исполняющим обязанности ректора РГАТУ Елены Правдиной и представителей агробизнеса: Евгения Коняева, заместителя регионального директора «ОКА МОЛОКО», Екатерины Мавриной, ведущего менеджера по обучению и работе с молодежью «Русской Аграрной Группы» и Людмилы Романовой, начальника отдела кадров «АМК «Рязанский».

С представителями региональной власти и агробизнеса молодежь обсудила главный для всех участников проект — «Кадры в АПК», федеральный проект, который реализуется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Будущие лидеры отрасли смогли задать вопросы о перспективах трудоустройства и мерах поддержки молодых специалистов в АПК, о реальном положении дел в сельском хозяйстве и направлениях дальнейшего развития российского АПК.

Чтобы лучше понять контекст ответов гостей на профессиональные вопросы, были заданы вопросы и личного характера — увлечения, хобби, жизненные цели, но при этом молодежь старалась соблюдать такт и уважать личные границы каждого из гостей, что позволило установить более тесный контакт между профессионалами и молодежью.