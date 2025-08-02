В МВД предупредили о звонках мошенников под видом сотрудников военкомата

Злоумышленники звонят и говорят, что необходимо уточнить данные воинского учета, потому что начал функционировать реестр электронных повесток. Во время общения они просят назвать СМС-код и с его помощью получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», предупредили в полиции.