Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение
Ночью и утром 3 августа на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Ранее местных жителей предупредили о сильной жаре в ближайшие дни.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ночью и утром 3 августа на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров.
Ранее местных жителей предупредили о сильной жаре в ближайшие дни.