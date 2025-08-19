В поселке Никуличи скоро откроют отремонтированную улицу Нефтезаводская

В поселке Никуличи продолжается обновление дорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
18 августа состоялся осмотр хода ремонта участка дороги на Нефтезаводской улице, в котором приняли участие представители городской администрации, подрядной организации, активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) и депутаты.
Ремонт осуществляется в рамках областной программы поддержки местных инициатив и стал уже шестым проектом по обновлению дорог в поселке. Ранее при поддержке этой программы реализовали проекты по восстановлению колодца отца Авеля на улице Пронской и устройству двух лестничных спусков.
В этом году также продолжается ремонт улицы Хлебной, который осуществляется в рамках новой муниципальной программы «Окраины». Эту программу разработали по инициативе главы администрации города Виталия Артемова при поддержке Правительства Рязанской области и депутатов.
