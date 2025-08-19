Жители двух районов Рязанской области останутся без газа на три дня
Жители двух районов Рязанской области останутся без газа на три дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Газпрома».
С 08:00 26 августа до 20:00 29 августа 202 будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению по следующим адресам:
- все населенные пункты Александро-Невского района;
- села Богородицкое, Волынщино, Заречье, Коноплино, Пронск, Сатино в Ухоловском районе.
Отмечается, что отключения проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.