Юрист рассказал рязанцам, как получить выходной 1 сентября
Отмечается, что иногда такая возможность предусмотрена в некоторых компаниях. Работодатели предоставляют работникам-родителям дополнительный выходной в этот день. Также можно взять отпуск на это время. Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день.
Юрист рассказал рязанцам, как получить выходной 1 сентября. Об этом пишет сервис SuperJob.
Кроме того, можно стать донором и по закону будет положен дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).