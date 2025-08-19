Юрист рассказал рязанцам, как получить выходной 1 сентября

Отмечается, что иногда такая возможность предусмотрена в некоторых компаниях. Работодатели предоставляют работникам-родителям дополнительный выходной в этот день. Также можно взять отпуск на это время. Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день.

Юрист рассказал рязанцам, как получить выходной 1 сентября. Об этом пишет сервис SuperJob.

Отмечается, что иногда такая возможность предусмотрена в некоторых компаниях. Работодатели предоставляют работникам-родителям дополнительный выходной в этот день.

Также можно взять отпуск на это время. Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день.

Кроме того, можно стать донором и по закону будет положен дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).