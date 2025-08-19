В США назвали позицию Зеленского по обмену территориями

Президент Украины Владимир Зеленский не отверг идею обмена территориями во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, Зеленский признал, что обмен возможен, но отметил трудности с перемещением населения и указал на ограничения, закрепленные в Конституции Украины. Вместе с тем он выразил готовность рассматривать «пропорциональные обмены».

