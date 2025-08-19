В Санкт-Петербурге девушку избили за замечание в сторону шумной компании

В Санкт-Петербурге девушку избили за замечание в сторону шумной группы молодых людей. Об этом сообщается в телегра-канале «112».

24-летняя Елена шла по Богатырскому проспекту поздно вечером, когда обратила внимание на громкие ругательства, исходившие от компании, проходившей мимо. В ответ на ее замечание группа напала на нее и жестоко избила.

В результате нападения девушка получила перелом плечевой кости, а также множественные ушибы и ссадины. Из-за полученных травм Елене пришлось взять больничный. Пострадавшая уже подала заявление в полицию и Следственный комитет, которые начали поиски агрессивной группы.

Местные жители отмечают, что эта компания уже ранее нападала на прохожих, и достаточно лишь косого взгляда, чтобы стать жертвой их агрессии.

Фото: 112