В рязанском супермаркете пьяная женщина ругалась с прохожими
В Приокском районе Рязани произошел инцидент с участием пьяной женщины. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что ее заметили в магазине «Пятерочка» на улице Пирогова. На видео слышно, что как рязанка кричит на молодых людей рядом, а те, в свою очередь, просят ее покинут супермаркет.
Фото: Топор. Рязань