В Рязанском радиоуниверситете подвели промежуточные итоги приемной кампании

Отмечается, что в этом году университет завершил приемную кампанию на бюджетные места с рекордным количеством абитуриентов. На бюджетные места подано 9 788 заявлений — это больше, чем в прошлом году, благодаря увеличению количества бюджетных мест. Как и в предыдущие годы, наибольшим спросом пользуются IT-специальности. В 2025 году зачислено 47 абитуриентов — участники СВО, ветераны других конфликтов (из них часть участников Чеченской кампании) и их дети. Количество заявлений на целевые места составило 163. В вузе отметили, что это направление остается важным для подготовки специалистов под конкретные запросы работодателей, гарантируя выпускникам трудоустройство.

Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина продолжает прием заявлений на платное обучение.