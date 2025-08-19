В Рязанской области скончался спортсмен Владимир Минцев
Мужчина скончался 18 августа на 73-м году жизни. «В мире бильярда его называли „Казах“ Его жизнь была большой, полной, насыщенной любовью и заботой о семье. Он любил бильярд, рыбалку. В жизни всегда оставался человеком с юмором и легкостью», — подписала его дочь.
