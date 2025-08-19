В Рязанской области мужчина едва не убил доярку из-за теленка

В Рязанской области мужчина едва не убил доярку из-за теленка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ферме в селе Малинки в Михайловском районе. В полицию обратилась 46-летняя работница фермы. Она сообщила, что ее 36-летний коллега угрожает ей ножом и топором.

Выяснилось, что конфликт между работниками произошел из-за теленка, за которым ухаживала женщина. Она заметила его пропажу в стойле, поняла, что его забрал коллега и решила поговорить с ним, однако тот взялся за нож.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, ему грозит до 2 лет лишения свободы.