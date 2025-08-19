В Рязани впервые пройдут соревнования по адаптивному картингу
Отмечается, что в заездах на трассе 1400 метров примут участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата и ветераны СВО. Участники будут соревноваться за победу на специализированных картах, обеспечивающих полную безопасность благодаря уникальной конструкции и продвинутым системам защиты.
В Рязани впервые пройдут соревнования по адаптивному картингу. Об этом сообщает министерство спорта региона.
Отмечается, что в заездах на трассе 1400 метров примут участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата и ветераны СВО.
Участники будут соревноваться за победу на специализированных картах, обеспечивающих полную безопасность благодаря уникальной конструкции и продвинутым системам защиты.