В Рязани убили мужчину

Инцидент произошел днем 15 августа. По версии СК, 60-летний подозреваемый до смерти избил 68-летнего родственника во время конфликта на почве алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Оперативники нашли и задержали его. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проводится сбор доказательств. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.