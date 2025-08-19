Рязань
В Рязани на 24 нерегулируемых пешеходных переходах установят светофоры и знаки
На оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами и знаками в Рязани выделили 16 миллионов 622 тысячи 406 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо установить односекционные светофоры Т.7, мигающие желтым цветом, дорожные знаки, искусственные неровности и ограждения.

Работы выполнят по следующим улицам:

  • Первомайский проспект (в районе дома 62, к. 1);
  • улица Космонавтов (в районе дома 11);
  • улица Космонавтов (в районе дома 13);
  • улица Нахимова (в районе дома 1);
  • Васильевский проезд (в районе дома 7);
  • улица Новаторов (в районе дома 3А);
  • улица Льва Толстого (в районе дома 5);
  • улица Есенина (в районе дома 57);
  • улица Великанова (в районе дома 9);
  • улица Вокзальная (в районе дома 5);
  • улица Советской Армии (в районе дома 24);
  • улица Телевизионная (в районе дома 9);
  • улица Белякова (в районе дома 1А);
  • улица Керамзавода (в районе дома 8А);
  • улица Стройкова (в районе дома 86);
  • улица Октябрьская (в районе дома 56А);
  • улица Предзаводская (в районе дома 15);
  • улица Бирюзова (в районе дома 23А);
  • улица Тимакова (в районе дома 7);
  • 9-й район в поселке Борки (в районе дома 61А);
  • улица Кальная (в районе дома 17);
  • улица 2-я Линия (в районе дома 25);
  • улица Весенняя (в районе дома 12);
  • улица Пирогова (в районе дома 11).

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Срок завершения работ — до 14 ноября 2025 года.

Напомним, ранее мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что новые светофоры появятся на пересечении Народного бульвара и улицы Великанова и на улице Интернациональной в районе дома № 7.