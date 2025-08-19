В Рязани на 24 нерегулируемых пешеходных переходах установят светофоры и знаки
На оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами и знаками в Рязани выделили 16 миллионов 622 тысячи 406 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Работы выполнят по следующим улицам: Первомайский проспект (в районе дома 62, к. 1); улица Космонавтов (в районе дома 11); улица Космонавтов (в районе дома 13); улица Нахимова (в районе дома 1); Васильевский проезд (в районе дома 7); улица Новаторов (в районе дома 3А); улица Льва Толстого (в районе дома 5); улица Есенина (в районе дома 57); улица Великанова (в районе дома 9); улица Вокзальная (в районе дома 5); улица Советской Армии (в районе дома 24) и другие. Срок завершения работ — до 14 ноября 2025 года.
На оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами и знаками в Рязани выделили 16 миллионов 622 тысячи 406 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику необходимо установить односекционные светофоры Т.7, мигающие желтым цветом, дорожные знаки, искусственные неровности и ограждения.
Работы выполнят по следующим улицам:
- Первомайский проспект (в районе дома 62, к. 1);
- улица Космонавтов (в районе дома 11);
- улица Космонавтов (в районе дома 13);
- улица Нахимова (в районе дома 1);
- Васильевский проезд (в районе дома 7);
- улица Новаторов (в районе дома 3А);
- улица Льва Толстого (в районе дома 5);
- улица Есенина (в районе дома 57);
- улица Великанова (в районе дома 9);
- улица Вокзальная (в районе дома 5);
- улица Советской Армии (в районе дома 24);
- улица Телевизионная (в районе дома 9);
- улица Белякова (в районе дома 1А);
- улица Керамзавода (в районе дома 8А);
- улица Стройкова (в районе дома 86);
- улица Октябрьская (в районе дома 56А);
- улица Предзаводская (в районе дома 15);
- улица Бирюзова (в районе дома 23А);
- улица Тимакова (в районе дома 7);
- 9-й район в поселке Борки (в районе дома 61А);
- улица Кальная (в районе дома 17);
- улица 2-я Линия (в районе дома 25);
- улица Весенняя (в районе дома 12);
- улица Пирогова (в районе дома 11).
Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Срок завершения работ — до 14 ноября 2025 года.
Напомним, ранее мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что новые светофоры появятся на пересечении Народного бульвара и улицы Великанова и на улице Интернациональной в районе дома № 7.