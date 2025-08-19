В российских школах из программы исключили один предмет
В России из школьной программы исключили предмет обществознания для учеников пятых-седьмых классов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. По словам омбудсмена, обществознание будет заменено новым учебным курсом под названием «История нашего края». Этот шаг направлен на углубление знаний учащихся о своем регионе и его культурном наследии. Кроме того, с нового учебного года в некоторых российских школах в пилотном режиме будет введена система оценок за поведение учащихся.
В России из школьной программы исключили предмет обществознания для учеников пятых-седьмых классов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, обществознание будет заменено новым учебным курсом под названием «История нашего края». Этот шаг направлен на углубление знаний учащихся о своем регионе и его культурном наследии.
Кроме того, с нового учебного года в некоторых российских школах в пилотном режиме будет введена система оценок за поведение учащихся.