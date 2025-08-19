В России выступили против сокращения доли иностранных работников в строительстве

Руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик назвал недопустимым сокращение доли мигрантов в строительстве на фоне дефицита кадров и опережающего роста зарплат, пишет НСН. Он предложил отложить инициативу Минтруда о снижении доли иностранных работников в девяти отраслях, включая строительство, до тех пор, пока инфляция не начнёт обгонять рост зарплат. По данным министерства, долю мигрантов в строительстве планируют сократить с 80% до 50% к 2026 году. Холопик подчеркнул, что сейчас рост зарплат в два раза опережает инфляцию, а дефицит кадров повышает себестоимость строительства, поэтому вводить такие меры преждевременно.

Руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик высказал мнение о недопустимости снижения доли мигрантов в строительной отрасли на фоне острого дефицита кадров и растущих зарплат. Об этом пишет НСН.

Он отметил, что инициативу Министерства труда по сокращению доли иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, включая строительство, должны отложить до тех пор, пока темпы инфляции не начнут опережать рост зарплат.

По данным министерства, в строительстве долю иностранных работников могут снизить с 80% до 50% к 2026 году.

«Эту инициативу надо внедрять, когда темпы инфляции станут опережать темпы роста зарплаты строителей. Сегодня рост зарплат вдвое опережает темпы инфляции, наблюдается очень острый дефицит кадров. Это приводит к росту себестоимости любого строительства и к последующему кризису. Внедрять такую инициативу сейчас ни в коем случае нельзя», — сказал Холопик.

Кроме того, Холопик сообщил о снижении темпов жилищного строительства на 30%, что связано с уменьшением доступности ипотеки и платежеспособности населения.

«Темпы строительства являются абсолютно вторичными от темпов финансирования, они приводятся в соответствие друг с другом. Жилищное строительство зависит от платежеспособности населения и от доступности ипотеки — в связи со снижением доступности ипотеки темпы строительства сократились на 30%", — подытожил он.