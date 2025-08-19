В России выступили против сокращения доли иностранных работников в строительстве

Руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик высказал мнение о недопустимости снижения доли мигрантов в строительной отрасли на фоне острого дефицита кадров и растущих зарплат. Об этом пишет НСН.
Он отметил, что инициативу Министерства труда по сокращению доли иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, включая строительство, должны отложить до тех пор, пока темпы инфляции не начнут опережать рост зарплат.
По данным министерства, в строительстве долю иностранных работников могут снизить с 80% до 50% к 2026 году.
«Эту инициативу надо внедрять, когда темпы инфляции станут опережать темпы роста зарплаты строителей. Сегодня рост зарплат вдвое опережает темпы инфляции, наблюдается очень острый дефицит кадров. Это приводит к росту себестоимости любого строительства и к последующему кризису. Внедрять такую инициативу сейчас ни в коем случае нельзя», — сказал Холопик.
Кроме того, Холопик сообщил о снижении темпов жилищного строительства на 30%, что связано с уменьшением доступности ипотеки и платежеспособности населения.
«Темпы строительства являются абсолютно вторичными от темпов финансирования, они приводятся в соответствие друг с другом. Жилищное строительство зависит от платежеспособности населения и от доступности ипотеки — в связи со снижением доступности ипотеки темпы строительства сократились на 30%", — подытожил он.