Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
21°
Срд, 20
20°
Чтв, 21
20°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 19/08 11:05
Нал. EUR 94.55 / 95.50 19/08 11:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 763
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 650
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 888
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 505
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России выступили против сокращения доли иностранных работников в строительстве
Руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик назвал недопустимым сокращение доли мигрантов в строительстве на фоне дефицита кадров и опережающего роста зарплат, пишет НСН. Он предложил отложить инициативу Минтруда о снижении доли иностранных работников в девяти отраслях, включая строительство, до тех пор, пока инфляция не начнёт обгонять рост зарплат. По данным министерства, долю мигрантов в строительстве планируют сократить с 80% до 50% к 2026 году. Холопик подчеркнул, что сейчас рост зарплат в два раза опережает инфляцию, а дефицит кадров повышает себестоимость строительства, поэтому вводить такие меры преждевременно.

Руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик высказал мнение о недопустимости снижения доли мигрантов в строительной отрасли на фоне острого дефицита кадров и растущих зарплат. Об этом пишет НСН.

Он отметил, что инициативу Министерства труда по сокращению доли иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, включая строительство, должны отложить до тех пор, пока темпы инфляции не начнут опережать рост зарплат.

По данным министерства, в строительстве долю иностранных работников могут снизить с 80% до 50% к 2026 году.

«Эту инициативу надо внедрять, когда темпы инфляции станут опережать темпы роста зарплаты строителей. Сегодня рост зарплат вдвое опережает темпы инфляции, наблюдается очень острый дефицит кадров. Это приводит к росту себестоимости любого строительства и к последующему кризису. Внедрять такую инициативу сейчас ни в коем случае нельзя», — сказал Холопик.

Кроме того, Холопик сообщил о снижении темпов жилищного строительства на 30%, что связано с уменьшением доступности ипотеки и платежеспособности населения.

«Темпы строительства являются абсолютно вторичными от темпов финансирования, они приводятся в соответствие друг с другом. Жилищное строительство зависит от платежеспособности населения и от доступности ипотеки — в связи со снижением доступности ипотеки темпы строительства сократились на 30%", — подытожил он.