В России сократят число контрольных для школьников и изменят условия сдачи ЕГЭ

В российских школах вступили в силу новые правила проведения экзаменов и контрольных работ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. По новым правилам, количество контрольных работ в новом учебном году будет сокращено — они займут не более 10% учебного времени по каждому предмету. Эти изменения также будут касаться всероссийских проверочных работ, что должно снизить нагрузку на учащихся. Кроме того, внесли изменения в процедуру сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь родители выпускников получат возможность находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы следить за созданием комфортных условий и защищать права школьников.

