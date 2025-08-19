В России проиндексируют зарплаты отдельным категориям бюджетников

Оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений увеличатся на 7,6% с 1 октября 2025 года. Повышение затронет сотрудников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений. Отмечается, что индексация не затронет работников региональных и муниципальных учреждений.