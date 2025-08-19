В России предложили установить ограничения на количество домашних животных

Количество крупных домашних животных в семье не должно превышать количество детей. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на автора инициативы — первго зампредседа комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павла Пожигайло.

Он отметил, что наличие домашних любимцев может оказывать положительное влияние на рост и развитие несовершеннолетних.

По словам Пожигайло, оптимальным вариантом будет, если в каждой семье будет хотя бы одна собака и одна кошка, при этом максимальное количество питомцев каждого вида не должно превышать двух.

Депутат подчеркнул, что животные могут стать не только верными друзьями для детей, но и обучать их важным жизненным урокам. Например, наличие собаки помогает детям понять ответственность и защиту, а кошки могут способствовать формированию у малышей заботливого отношения к живым существам.

«С точки зрения психологии это хорошо, однако стоит избегать ситуаций, когда животные начинают заменять людям детей», — объяснил Пожигайло.

В настоящее время действующие законы регулируют количество домашних животных в зависимости от региона проживания. Например, в Новосибирской области количество питомцев зависит от площади жилья.