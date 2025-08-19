В России предложили создать единый короткий номер для сообщения о мошенниках
Депутаты Госдумы Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Амир Хамитов обратились с соответствующей инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву. По мнению парламентариев, нынешняя система информирования о действиях аферистов остается сложной и фрагментированной. Пострадавшим приходится самим выяснять, где получить помощь — в полиции, банке, у сотового оператора или в Роскомнадзоре. Единый номер помог бы упростить ситуацию и позволил бы быстрее передавать данные компетентным органам.
В России предложили создать единый короткий номер для сообщения о мошенниках. Об этом пишет РИА Новости.
Депутаты Госдумы Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Амир Хамитов обратились с соответствующей инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву.
По мнению парламентариев, нынешняя система информирования о действиях аферистов остается сложной и фрагментированной. Пострадавшим приходится самим выяснять, где получить помощь — в полиции, банке, у сотового оператора или в Роскомнадзоре.
Единый номер помог бы упростить ситуацию и позволил бы быстрее передавать данные компетентным органам.