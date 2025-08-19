В небе над Рязанской областью заметили спутники Илона Маска

«Прошлой ночью рязанская камера проекта STAR VISOR сняла пролет паровозика из Старлинков», — отметили в посте. Справка: В 2019 году компания Илона Маска SpaceX заявила о запуске первой группы космических аппаратов для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Всего компания планирует запустить 12 000 аппаратов.