В Москве мужчина отправил жену в нокаут за встречу с подругами без разрешения. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Инцидент случился во дворе ЖК «ЗИЛАрта». Семейная пара громко ругалась на улице. Судя по крикам, женщина не сообщила мужу, о своем уходе, из-за чего тот разозлился и с силой ударил супругу по лицу. Пострадавшая потеряла сознание.
Ей на помощь пришли соседи. Одна из девушек оттолкнула дебошира. Супругу госпитализировали, но, придя в сознание, она не стала писать заявление.
