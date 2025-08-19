В Касимовском округе произошло ДТП
Авария случилась 19 августа в районе поворота на деревню Клетино Касимовского округа. Судя по кадрам, тягач съехал в кювет. Подробности и информация о пострадавших уточняются.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»