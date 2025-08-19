В Госдуме предложили создать «цифровые рехабы» для борьбы с зависимостью от соцсетей

Автором инициативы стала депутат Татьяна Соломатина. Она считает, что люди стали слишком много времени проводить в соцсетях. «А когда интернет отключают из-за атак ВСУ, все впадают в панику. Люди не получают удовольствия от реального мира», — заявила она. Согласно ее задумке, в «цифровых рехабах» эксперты могут помогать гражданам избавиться от желания постоянно сидеть в соцсетях и просматривать короткие видеоролики.

В Госдуме предложили создать «цифровые рехабы» для борьбы с зависимостью от соцсетей. Об этом сообщает «Газета. ру».

Автором инициативы стала депутат Татьяна Соломатина. Она считает, что люди стали слишком много времени проводить в соцсетях.

«А когда интернет отключают из-за атак ВСУ, все впадают в панику. Люди не получают удовольствия от реального мира», — заявила она.

Согласно ее задумке, в «цифровых рехабах» эксперты могут помогать гражданам избавиться от желания постоянно сидеть в соцсетях и просматривать короткие видеоролики.