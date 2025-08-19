В детсадах начнут проводить «разговоры о важном»

«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах в новом учебном году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Пилотный этап запланирован на сентябрь-ноябрь. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, такие занятия помогут детям усвоить информацию, сформировать представления о жизненных ценностях и вырасти достойными гражданами страны. Первоначально уроки пройдут в Москве, Краснодарском крае, Воронежской области, Калининградской области, а также в ДНР и ЛНР. В проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей от трех до семи лет.

