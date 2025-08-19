Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече Путина и Зеленского
Как объяснил Трамп, он не планирует участвовать в возможной встрече, чтобы она прошла в двустороннем формате. Кроме того, американский президент заявил, что Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Как объяснил Трамп, он не планирует участвовать в возможной встрече, чтобы она прошла в двустороннем формате.
Кроме того, американский президент заявил, что Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.