Суд обязал дроппера из Дагестана вернуть деньги рязанской пенсионерке
Отмечается, что в сентябре 2024 года под влиянием злоумышленников женщина перевела неизвестному ей ранее жителю Дагестана 180 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в прокуратуру Рязанского района. Чтобы защитить права женщины, надзорный орган направил в суд иск о взыскании с дроппера денег. Требование удовлетворено.
