Биржевые цены на арабику взлетели почти на 2% и достигли наивысшего уровня с середины июня. Это связано с опасениями по возможному сокращению поставок из-за непогоды в Бразилии.
Стоимость одного из видов кофе резко возросла. Об этом пишет Telegram-канал «Прайм» со ссылкой на данные ICE Futures.
