Спасатели нашли в лесу в Рязанской области заблудившуюся пару

Инцидент произошел 18 августа. Утром супруги из Скопина заблудились в лесу в районе населенного пункта Большое Село. Отмечается, что заблудившаяся пара отправилась в лес за грибами. К поискам подключились волонтеры ПСО «Мещера» и кинологи. Пару искали близ деревень Мосток и Скучаловка. Отмечается, что спасатели поддерживали связь с пропавшими и направляли их, подавая звуковые сигналы сиренами. Днем заблудившихся скопинцев нашли и вывели из леса.

