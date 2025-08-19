Следком проведет проверку по факту падения рязанца из окна многоэтажки
«По данному факту Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в следкоме.
Следственное управление СК проведет проверку по факту падения рязанца из окна многоэтажки. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 19 августа.
«По данному факту Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в следкоме.
Напомним, вечером в понедельник, 18 августа, из окна многоэтажки № 110 на улице Есенина выпал человек.
Позже стало известно, что пострадавший погиб.