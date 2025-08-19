Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
21°
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.70 / 80.40 19/08 18:25
Нал. EUR 94.40 / 94.50 19/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
4 часа назад
417
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 794
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 674
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский суд вынес приговор двум организаторам нарколаборатории
Судом установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, купили дом в одном из населенных пунктов Кораблинского района. В помещении они организовали нарколабораторию, где с февраля по апрель 2024 года произвели мефедрон массой более 128 кг. Преступную деятельность пресекли полицейские. Мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф 200 тысяч рублей. Женщина получила 11 лет тюрьмы. Она выплатит штраф 100 тысяч рублей.

Рязанский областной суд вынес приговор двум организаторам нарколаборатории. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, купили дом в одном из населенных пунктов Кораблинского района. В помещении они организовали нарколабораторию, где с февраля по апрель 2024 года произвели мефедрон массой более 128 кг.

Преступную деятельность пресекли полицейские.

Мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф 200 тысяч рублей.

Женщина получила 11 лет тюрьмы. Она выплатит штраф 100 тысяч рублей.