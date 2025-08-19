Рязанский суд вынес приговор двум организаторам нарколаборатории
Рязанский областной суд вынес приговор двум организаторам нарколаборатории. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Судом установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, купили дом в одном из населенных пунктов Кораблинского района. В помещении они организовали нарколабораторию, где с февраля по апрель 2024 года произвели мефедрон массой более 128 кг.
Преступную деятельность пресекли полицейские.
Мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф 200 тысяч рублей.
Женщина получила 11 лет тюрьмы. Она выплатит штраф 100 тысяч рублей.