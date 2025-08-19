Рязанские полицейские поймали девять пьяных водителей за сутки
Отмечается, что трое водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, за сутки сотрудники ГАИ установили более 100 нарушений, связанных с управлением тонированным автомобилем.
