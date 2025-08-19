Рязанка рассказала о домогательствах к несовершеннолетней в автобусе

Инцидент произошел 18 августа. По словам женщины, она заметила, как взрослый мужчина «зажимал в углу девочку, которой на вид всего лет 14». «Только одна женщина возмущалась и пыталась его прогнать, а все окружающие будто в рот воды набрали, даже не поворачивались. Товарищи, это педофилия. Почему никто не хотел помогать? Почему такое безразличие?» — подписала рязанка. Она отметила, что все произошло в автобусе № 30 на остановке у площади Победы.

