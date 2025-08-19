Рязанцев предупредили о распространении лептоспироза
Рязанцев предупредили о распространении лептоспироза. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Это опасная природно-очаговая инфекция, которая активизируется в летне-осенний период.
Источники: грызуны: крысы, мыши, полевки, домашние животные.
Возбудитель проникает в организм через малейшие повреждения кожи и слизистые оболочки.
Меры профилактики:
- Избегайте купания в непроточных водоёмах, особенно где водопой скота;
- Защищайте продукты от грызунов, пейте только бутилированную или кипяченую воду;
- Соблюдайте меры предосторожности при уходе за сельскохозяйственными животными;
- Обязательно прививайте от лептоспироза своих домашних питомцев;
- Систематически проводите дератизацию на дачах, в частных домах и подвалах.