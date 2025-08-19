Россияне стали реже пользоваться наличными

По данным ЦБ, за указанный срок в кассы и банкоматы поступило 15,1 трлн рублей, а выдано — 15,8 трлн рублей. В аналогичном периоде 2024 поступления составили 16,3 трлн рублей, а выдачи — 17,1 трлн рублей. По информации регулятора, лидером по наличному обороту стала Москва, затем в списке Московская область, на третьем месте — Санкт-Петербург.

За второй квартал 2025 года объем наличных расчетов в России снизился на 7,5% в сравнении с тем же периодом 2024 года и составил 30,9 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

