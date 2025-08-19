Россиянам объяснили, как новый сервис будет работать с биометрией

Эксперт по IT Алексей Курочкин сказал, что подключить подтверждение возраста по биометрии просто: если нужные данные уже есть, например, в банковском приложении, их можно использовать для доступа к сайтам с ограничениями. Если же родители или опекуны не подтвердили данные ребёнка, система будет недоступна. При наличии приложения вроде «СберKids» можно подключить биометрию, и Face ID сопоставит лицо с имеющимися данными. Курочкин отметил, что такие сервисы считаются надёжными, хотя есть риск кражи данных через взлом или продажу — в основном со стороны опытных мошенников.

Эксперт в области IT Алексей Курочкин сообщил, что активировать сервис подтверждения возраста по биометрии будет легко. Об этом пишет издание «Абзац».

Если у человека уже есть необходимые данные, например, в банковском приложении, их можно использовать для доступа к сайтам с возрастными ограничениями.

Однако, если родители или опекуны не подтвердили информацию о ребенке, они не смогут воспользоваться этой системой. «Если у ребенка, например, есть „СберKids“, то там можно подключить подтверждение своей личности по биометрии. Подтверждать возраст человека, который есть в базах, располагающих такими данными, в целом не проблема. Телефон спокойно считывает по тому же Face ID лицо человека, сопоставляет его с базами данных, в которых уже есть биометрия. Если официальные представители ребенка не подтвердили или не дали информацию, соответственно, воспользоваться этим сервисом они просто не смогут. Таким образом, через какое-то время большая часть людей захочет сдать биометрию, чтобы решать вопросы удаленно. Помимо лица биометрию можно считывать по отпечаткам пальцев, если эти данные есть в каких-то системах», — объяснил спикер.

Курочкин отметил, что сервисы подтверждения возраста по биометрии считаются надежными, хотя существуют риски кражи данных через взлом или продажу информации. Однако такие действия могут совершать только опытные мошенники.

Ранее анонсировали новый сервис для упрощения подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями. В дальнейшем планируется сотрудничество с мессенджером Max.