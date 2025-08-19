Россиянам объяснили, как мошенники убеждают жертв позвонить им

Как пояснили в полиции, аферисты заставляют россиян самим набрать номер мошенников, чтобы обойти системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков. Для этого злоумышленники отправляют в мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик «срочное и важное» сообщение, в котором говорится о взломе «Госуслуг», штрафах, необходимости переоформить карту. При этом аферисты оставляют номер «специалиста», чтобы потенциальная жертва первая с ними связалась.

Россиянам объяснили, как мошенники убеждают жертв позвонить им. Об этом 19 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

