В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
2 часа назад
353
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 788
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 668
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 899
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Российские войска ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим
Российские войска нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему ВСУ горючим. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

По данным оборонного ведомства, ночью 19 августа ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе.

Отмечается, что цель достигнута, назначенные объекты поражены.