Российские войска ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим
По данным оборонного ведомства, ночью 19 августа ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Отмечается, что цель удара достигнута, назначенные объекты поражены.
Отмечается, что цель достигнута, назначенные объекты поражены.