Reuters: встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Ранее Трамп сообщил, что сначала состоится встреча лидеров России и Украины. Позже к ним присоединится президент США. В материале подчеркнули, что, Трамп сообщил европейским лидерам, что именно Путин предложил такую последовательность.

Встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. материал цитирует РБК.

Ранее Трамп сообщил, что сначала состоится встреча лидеров России и Украины. Позже к ним присоединится президент США.

В материале подчеркнули, что, Трамп сообщил европейским лидерам, что именно Путин предложил такую последовательность.