Павел Малков: продолжаем увеличивать производство молока в Рязанской области

«Продолжаем увеличивать производство молока. С начала года на сельхозпредприятиях и фермах Рязанской области надоили 405 тысяч тонн молока — это вдвое больше, чем десять лет назад. Каждый год идет стабильный прирост. Это стало возможным благодаря современным технологиям и новым животноводческим комплексам, построенным в последние годы. В том числе, новым крупным предприятиям в Спасском районе и Касимовском округе», — сказал Павел Малков. Глава региона подчеркнул, что Рязанская область уже пять лет подряд входит в десятку лидеров рейтинга по продуктивности коров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о результатах работы в регионе животноводческой отрасли АПК. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Отмечается, что лучший результат демонстрирует Рязанский район, где в этом году уже получено 56 тысяч тонн молока. Наиболее высокие показатели также у Рыбновского (54,9 тысяч тонн) и Шацкого (54,4 тысяч тонн) районов, Пителинского округа (39 тысяч тонн), Александро-Невского района (34 тысяч тонн), Касимовского округа (32 тысяч тонн), Захаровского (21,8 тысяч тонн), Пронского (21,7 тысяч тонн), Спасского (21,5 тысяч тонн) и Старожиловского (21,2 тысяч тонн) районов. Фермы в этих десяти муниципалитетах суммарно производят более 88% от регионального надоя молока.

В Рязанской области молочным животноводством занимаются 67 предприятий, наиболее крупные из которых: «Ока Молоко», «Русская Аграрная Группа», «Авангард», «Вакинское Агро», АПК «Русь», колхоз имени Ленина и ПЗ «Дмитриево».

В рейтинге регионов по объемам производства молока Рязанская область в прошлом году заняла 12 место в России и третье место в ЦФО.