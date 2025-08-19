Опубликована программа третьего Фестиваля креативных индустрий в Рязани. Его публикуют организаторы.
Отмечается, что это событие посвящено всем направлениям креативного сектора экономики в регионе. В 2025 году площадками ФКИ станут Лыбедский бульвар и Рязанская ВДНХ. Гостей ждут танцевальные и творческие мастер-классы, показ мод, красочные перформансы и концертные программы.
Центральным событием первого дня станет выступление хедлайнера мероприятия — группы «Дискотека авария». 30 августа фестиваль на бульваре продолжится концертами ярких артистов и коллективов.
На Рязанской ВДНХ в субботу пройдет Международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму» — событие, объединяющее моду, традиции, искусство и идентичность. Площадка станет центром притяжения дизайнеров, исследователей моды и мастеров народных художественных промыслов со всей страны и из-за рубежа. Зрителем стать легко, а желающим представить свою коллекцию необходимо
Возрастное ограничение 0+