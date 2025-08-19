Omoda отзовет партию автомобилей из России из-за неисправности
В иномарках нужно будет заменить пластиковую накладку рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности водителя. «Чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности», — говорится в сообщении.
Omoda отзовет партию автомобилей из России из-за неисправности. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на пресс-службу бренда.
