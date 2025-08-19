На Wildberries начали продавать квартиры в новостройках
Маркетплейс Wildberries начал продавать квартиры в новостройках, сообщили в пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ). Об этом пишет Интерфакс. Отмечается, что раздел расширят после этапа тестирования. На данный момент в каталоге размещено более 14 тысяч объявлений о квартирах в 14 регионах страны.
