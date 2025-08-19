На рязанца завели уголовное дело за фиктивное оформление документов фирмы

На рязанца завели уголовное дело за фиктивное оформление документов фирмы. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, подозреваемый за незначительное денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для оформления документов и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, став участником и формальным руководителем коммерческой организации, фактически не осуществляя управление ее деятельностью.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.